شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الدولى: 1.79مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة لمشروعات الإسكان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، أن إجمالي التمويلات التنموية لمختلف قطاعات الدولة بلغت 28.5 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينها 1.79 مليار دولار، لقطاع الإسكان الاجتماعي، ومياه الشرب والصرف الصحي، تشكل نسبة 6.2% من إجمالي التمويلات التنموية للحكومة في السنوات الأربعة الماضية.

الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي

وخلال عام 2020، تم إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 1.2 مليار دولار، من بينها تمويل تنموي بقيمة 244 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لاستكمال مشروع إنشاء منظومة مياه بحر البقر، و500 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي تمويل إضافي لمشروع تمويل الإسكان الاجتماعي، وتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 18 مليون دولار لإنشاء محطتي تحلية مياه البحر في مدينة رفح الجديدة ومدينة بئر العبد الجديدة.

كما ساهم الصندوق الكويتي للتنمية في مشروع إنشاء منظومة مياه بحر البقر بتمويل تنموي قدره 183 مليون دولار، وأتاح بنك الاستثمار الأوروبي 134 مليون دولار لمشروع توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، وتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 208 مليون دولار لمشروع معالجة الصرف الصحي بالفيوم، إلى جانب منحة بقيمة 6 مليون دولار من ألمانيا لمشروع تعزيز إدارة المياه والصرف الصحي.

وفي عام 2021، أتاح بنك التنمية الأفريقي قرض ومنح بقيمة 131 مليون دولار لمشروع توفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في التجمعات السكنية بريف الأقصر، و3 منح من ألمانيا بقيمة 12 مليون دولار لمشروع برنامج إدارة دلتا مياه النيل، ومشروع بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية التحتية في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 25 مليون دولار لمشروع توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية.

وفي عام 2022، تم توقيع اتفاقيات بقيمة 174 مليون دولار، من بينها تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 88 مليون دولار لمشروع تنفيذ 4 محطات رفع وخطوط طرد وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف بأسوان، وتمويل بقيمة 57 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة بقيمة 27 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي لذات المشروع.

وفي عام 2023، وقعت وزارة التعاون الدولي، اتفاق تمويل تنموي مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 122 مليون دولار للمرحلة الثالثة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، إلى جانب منحة سويسرية بقيمة 10 مليون دولار لبرنامج إدارة مياه الشرب في صعيد مصر (المرحلة الثانية)، ومنحة بقيمة 8 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية للمرحلة الثانية من برنامج دعم الحلول المتكاملة للمياه.





التنمية المحلية

وفي قطاع التنمية المحلية تم توقيع اتفاقيات بقيمة 90.4 مليون دولار على مدار 4 سنوات، من بينها مشروع إدارة تمويل إدارة المخلفات الصلبة بمصرف كتشنر، بقيمة 90 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب منحة من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 4 ملايين دولار كمساعدة فنية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وتحديد تدخلات التنمية الحضرية بمدينة دهب.

جدير بالذكر أنه خلال العام الجاري، انعقدت بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لجنة التسيير الوزارية المعنية بتنفيذ مشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر والمشكلة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1687 لعام 2020، بهدف متابعة الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر على مستوى مكوناته المختلفة بما يعزز من الأثر التنموي للمشروع ويسرع وتيرة تنفيذه ، وشارك في الاجتماع قيادات وممثلي الوزارات المعنية ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .

لمزيد من التفاصيل حول التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي

https://moic.gov.eg/ar/page/annual-report-2023