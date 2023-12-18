شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو "الإسكان" يتابعون استعدادات فصل الشتاء من الغرفة المركزية لإدارة الأزمات والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح المهندس أشرف فتحي، أن الاجتماع تناول الإجراءات المرتبطة بتقلبات الطقس، والتغيرات المناخية، وما يترتب عليها من سقوط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول، من أجل حماية المواطنين من تلك الأخطار، والحفاظ على الاستثمارات والثروة العقارية.
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع، التنبيه على جميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بالتأكد من توافر المعدات والأفراد المكلفين بالتعامل مع الأمطار، والاستعداد الكامل من ناحية جاهزية المعدات، وتطهير بالوعات صرف الأمطار، ومخرَّات السيول، وجاهزية الكوادر، والتنسيق بين الإدارات المعنية، وغرفة العمليات على مدار الساعة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تنفيذ اصطفاف لمعدات وسيارات وأفراد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، للتأكد من إجراء أعمال الصيانة اللازمة للمعدات ومدى جاهزيتها، والتي تشمل: (سيارات كسح - سيارات شفط - سيارات مجهزة للسيول - سيارات طوارئ مزودة بطلمبات متنقلة – لوادر - حفارات) للاطمئنان على جاهزية المعدات المستخدمة، إضافة إلى استعراض خطة المواجهة واستعداد كل جهاز.
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