شكرا لقرائتكم خبر عن استهدفت تعزيز التعاون.. الخريف يختتم زيارته الرسمية إلى كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف زيارته الرسمية إلى كوريا الجنوبية، التي استهدفت تعزيز التعاون والشراكة في قطاعي الصناعة والتعدين وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.

والتقى خلال زيارته في العاصمة الكورية سول، وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري لي تشانغ يانغ، وناقش معه فرص توسيع التعاون الصناعي بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وبحثا خلال اللقاء مستجدات المشروعات والاتفاقيات المشتركة، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة بين الدولتين في مختلف القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى بحث زيادة التبادل التجاري وفرص تنمية الصادرات غير النفطية بين الجانبين.

جولة في أبرز المصانع

كما التقى الخريف عددًا من الشركات في الجمهورية الكورية منها: شركة Samsung Medison وEcoPro وHankook وGL Rapha وLG Electronics وغيرها من الشركات الكبرى.

وزار عددًا من المصانع، منها مصنع شركة HD Hyundai " هيونداي للصناعات الثقيلة"، العاملة في بناء السفن، ومرافق الصناعة والهندسة، والمحركات والآلات، في مدينة أولسان، وبحث فرص التعاون في مجال الصناعات البحرية، في إطار ما تملكه المملكة.

كما زار مصنع شركة Doosan "دوسان" في مدينة تشانغوون، وأجرى جولة على مرافق المصنع، واطلع على أبرز أعمال الشركة في محطات الطاقة الحرارية والتوربينات والمولدات ومحطات التحلية والمسبوكات والمغلفات.

صناعة السيارات متعددة الاستخدامات

كما زار الخريف أيضًا مصنع شركة KG Mobility "كي جي موبيلتي" إحدى أكبر شركات تصنيع السيارات في كوريا، واطلع على أبرز ما توصلت إليه الشركة في صناعة السيارات متعددة الاستخدامات (SUVs) وسيارات الدفع الرباعي الكروس أوفر، وخططها في مجال السيارات الكهربائية.

فيما زار مصنع شركة Hyundai Motor Company "هيونداي موتور" لتصنيع السيارات، وناقش مع مسؤوليها مراحل تنفيذ اتفاقية المشروع المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة هيونداي لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في المملكة.

لقاء المبتعثين في كوريا

كما التقى وزير الصناعة في سول، عددًا من أبناء وبنات الوطن المبتعثين في كوريا، وتبادل معهم الحديث عن مسيرتهم التعليمية، مبديًا فخره بما قدموه من أفكار وآراء تعبر عن أصالة المواطن السعودي الذي يفتخر بثقافته وإرثه وسعيه المستمر للتعلم والعمل، وتمثيل وطنه بالصورة المشرفة.

وجاءت وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية كوريا، بهدف تعزيز التعاون والشراكة في قطاعي الصناعة والتعدين، وتوسيع آفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية في عدد من القطاعات المستهدفة.