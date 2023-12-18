شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الحليب الطازج والجبن.. وارتفاع البيض في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الحليب الطازج المحلي، والجبن على أساس شهري، في نوفمبر الماضي، بينما ارتفع سعر طبق البيض.

وكشفت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن سعر الحليب الطازج المحلي سجل في شهر نوفمبر الماضي نحو 5.96 ريال، منخفضا بنسبة 0.3% على أساس شهري، و0.7% على أساس سنوي.

وبحسب النشرة فإن سعر الحليب السائل المعلب بلغ في شهر نوفمبر 3.83 ريال، مرتفعا بنسبة 1.6%، و8.2% على أساس شهري وسنوي على التوالي.

وأوضحت النشرة أن سعر الحليب البودرة المعلب انخفض بنسبة 0.3% على أساس شهري في نوفمبر، بينما ارتفع بنسبة 7.4% على أساس سنوي، مسجلا 86.911 ريال في شهر نوفمبر الماضي.

وأفادت بأن سعر حليب الأطفال حديثي الولادة سجل 44.15 ريال، مرتفعا بنسبة 0.9% على أساس شهري، و8.9% على أساس سنوي.

سعر اللبن الطازج

سجل سعر اللبن الطازج المحلي انخفاضا بنسبة 0.1% على أساس شهري في نوفمبر الماضي، بينما ارتفع بنسبة 0.4% على أساس سنوي، مسجلا 8.52 ريال.

ووفقا للنشرة فإن سعر اللبن الزبادة استقر على أساس شهري عند ريالين، بينما ارتفع بنسبة 33.3% على أساس سنوي، بينما ارتفع سعر القشطة على أساس شهري وسنوي، بنسبة 1.4%، و8.8% على التوالي، مسجلا 6.52 ريال.

وأشارت النشرة إلى أن سعر الجبن الشيدر العبب انخفض بنسبة 0.1% على أساس شهري، بينما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 4.9%، فيما انخفض سعر الجبن الكاسات المحلي، 0.1%، على أساس شهري، وارتفع بنسبة 3.2% على أساس سنوي، مسجلا 20.58 ريال.

واستقر سعر الجبن الكاسات المستورد عند 7.83 ريال، بينما ارتفع بنسبة 1.8% على أساس سنوي، بينما انخفض سعر الجبن المثلثات، 0.2% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي مسجلا 5.42 ريال.

وارتفع سعر طبق البيض على أساس شهري في نوفمبر الماضي، بنسبة 1.5%، بينما انخفض على أساس سنوي بنسبة 17.1%، مسجلا 18.74 ريال.