شكرا لقرائتكم خبر عن «بي سي آي» تحصل على قرض من «التنمية الصناعية» بـ 376 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعلن شركة الصناعات الكيميائية الأساسية عن حصول شركة تسويق وتوزيع المواد الكيميائية المحدودة (شركة تابعة) على قرض صناعي من صندوق التنمية الصناعية السعودي للمساعدة في تمويل مشروع الشركة بمدينة الجبيل الصناعية. بقيمة 376 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مدة التمويل 7 سنوات و3 أشهر تبدأ في 8 أكتوبر 2025، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: الرهن على 100% لجميع الأصول الثابتة للمشروع، وضمان اعتباري يغطي 100% من قرض الصندوق من شركة الصناعات الكيميائية الأساسية.

وأضافت أن الهدف من التمويل: تعزيز مركز الشركة المالى عن طريق سداد ما يقرب من 90% من القرض التجاري الحالي (والذي كان قد تم الحصول عليه بهدف المساعده في تمويل مشروع الشركة بمدينة الجبيل الصناعية)، واستبداله بقرض صندوق التنمية الصناعية السعودي بتكلفة أقل، وشروط سداد أكثر مرونة، مما يسهم في تعزيز الربحية وتحسين التدفقات النقدية.