شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يبحث تنفيذ الرؤية السعودية اليابانية مع مسؤولين في طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يبحث وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، مع مسؤولين حكوميين في اليابان، تنفيذ مشروعات "الرؤية السعودية اليابانية 2030"، التي اتفق عليها البلدان خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - إلى اليابان في سبتمبر 2016م، والتي تشمل تسع قطاعات منها، الأمن الغذائي والزراعي، والعناية الطبية، والبنية التحتية ذات الجودة العالية، والمال والاستثمار، والصناعات التنافسية، وبناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبدأ وزير الصناعة، زيارة رسمية إلى اليابان أمس؛ يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين الحكوميين، وشركات القطاع الخاص العاملة في قطاعي الصناعة والتعدين، والمستثمرين؛ لتطوير الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الجانبين.

جذب استثمارات إلى السعودية

يلتقي وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال الزيارة مع مجموعة من المستثمرين اليابانيين؛ لاستعراض مزايا البيئة الاستثمارية في المملكة، ولجذب استثمارات نوعية إلى القطاعات الحيوية في السعودية.

يُذكر أن "الصندوق الصناعي" السعودي أسهم في تمويل 15 مشروعاً مشتركاً مع اليابان بإجمالي (5,434,947,000) ريال، وتستضيف المدن الصناعية في المملكة 11 مصنعاً لمستثمرين يابانيين مع شركاء سعوديين، وتعمل في مجالات صناعية مختلفة من بينها، الصناعات الكيميائية، والصناعات الطبية، والكهربائية لإنتاج الكابلات.