شكرا لقرائتكم خبر عن في 10 سنوات.. قفزة في سوق العمل السعودي تقوده لصدارة الـ«G20» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - على مدار نحو عشر سنوات توسع سوق العمل بالمملكة العربية السعودية بشكل كبير وحقق قفزات هائلة ما بين عامي 2011 و2022، وفق ماذكر موقع بي إن إن بريكينج الدولي، الذي يوجد مقره في هونج كونج.

وشهد إجمالي القوى العاملة بما في ذلك الوافدين في المملكة زيادة بنسبة 11% في حين توسعت القوى العاملة السعودية بنسبة 18٪. كما شهدت مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل قفزة كبيرة حيث تضاعفت مشاركتها من 17% إلى 36% خلال نفس الفترة من 2011 إلى 2022.

السعودية في المقدمة

حصلت السعودية على المركز الأول ضمن مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العمال لعام 2022 بنسبة زيادة 4.9%. ويعود هذا الإنجاز إلى جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة في تطوير وتنظيم سوق العمل السعودي.

تأثير الرقمنة والذكاء الاصطناعي على سوق العمل

خلال استضافة الرياض لأعمال المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل سلط جيلبرت أنجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية الضوء على التأثير غير المرئي في كثير من الأحيان للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على خطر البطالة.

ودعا إلى النظر إلى هذه التقنيات على أنها أدوات للتغيير الإيجابي بدلاً من اعتبارها تهديدات. وأكد أنجبو على الدور الأساسي لمحو الأمية الرقمية للجيل الجديد وأشار إلى أن ثلاثة أرباع الشباب على مستوى العالم يعملون في الاقتصاد غير الرسمي بشكل عام في وظائف مؤقتة أو بدون عقود.

التعاون العالمي من أجل ازدهار سوق العمل

ودعا أنجبو إلى التعاون العالمي لضمان ازدهار أسواق العمل في المستقبل وتنمية أجيال قادرة على البقاء من العمال. وشدد على ضرورة دعم عمل التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية التابع لمنظمة العمل الدولية، والذي يساعد الحكومات والشركاء الاجتماعيين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، على تعزيز سياسات ونتائج التوظيف وسوق العمل.

رؤية 2030

أطلقت المملكة العربية السعودية رؤية 2030 في عام 2016 بهدف تنويع اقتصادها لعصر "ما بعد النفط" وتعزيز مكانتها العالمية ومع دخول الخطة منتصف الطريق، يبدو أن المملكة تتقدم بثبات نحو تحقيق أهدافها المتعددة الأوجه، بحسب دراسة أجرتها شركة "برايس ووترهاوس كوبرز".

تتمحور رؤية 2030 حول تنويع مصادر الدخل، وتعزيز قطاعات الخدمة العامة مثل قطاعي الصحة والتعليم وتشجيع الابتكار والاستثمار. ويتمثل الهدف الرئيسي أيضًا في تحسين نوعية الحياة لمواطنيها ورفع مكانة المملكة العربية السعودية العالمية.

أحداث هامة لتشجيع سوق العمل

افتتح أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، يوم الأربعاء الماضي أعمال المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالعاصمة السعودية الرياض وذلك بحضور أكثر من 6000 مشارك من 40 دولة.