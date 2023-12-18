شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. نيكي يغلق على تراجع مع ترقب قرار المركزي الياباني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى المؤشر نيكي الياباني تداولات اليوم الاثنين على تراجع مع توخي المستثمرين الحذر لدى انتظارهم لمؤشرات من كازو أويدا محافظ البنك المركزي الياباني بشأن تغير محتمل في السياسة النقدية فائقة التيسير.

وهبط نيكي 0.64 % ليغلق عند 32758.98 نقطة كما نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.66 % إلى 2316.86 نقطة.

ويعقد المركزي الياباني اجتماعا للسياسات يستمر يومين وينتهي غدا الثلاثاء. ويترقب المتعاملون في السوق أي تصريحات من أويدا بشأن توقيت إدخال أي تغييرات على السياسة النقدية رغم أن الرأي السائد يشير إلى أن المركزي سيبقي سياسته دون تغيير في هذا الاجتماع.

وشهدت السوق تحركات حادة الأسبوع الماضي بعد تصريحات أدلى بها أويدا وعززت تكهنات بأن المركزي سيعلن نهاية لأسعار الفائدة السلبية في وقت مبكر ربما يكون هذا الشهر.

ونزل سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.18 % ليشكل أكبر ضغط على نيكي. كما هبط سهم وكالة التوظيف ريكروت هولدنجز 3.42 %.

لكن شركات الشحن قفزت 5.61 %. وقال أحد المشاركين في التعاملات إن هذا الارتفاع جاء وسط تكهنات برفع رسوم الشحن، فيما اقتصر الارتفاع على 4 قطاعات من أصل 33 قطاعا فرعيا في بورصة طوكيو.

ومن بين 225 سهما على نيكي ارتفع 45 وهبط 179 واستقر سهم واحد.