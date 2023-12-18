تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 80ر349 نقطة، أو 06ر1% ، ليصل إلى 75ر32620 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 68ر30 نقطة، أو32ر1%، ليصل إلى 60ر2301 نقطة.