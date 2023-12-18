“النفط” يعود لطريق الصعود

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

عاودت أسعار النفط ارتفاعها مجدداً بنسبة 1% في التعاملات الأخيرة، حيث تأثرت بانخفاض الصادرات الروسية وزيادة المخاوف من انقطاع الإمدادات.

ووصلت العقود الآجلة لخام برنت إلى 77.24 دولار للبرميل بارتفاع 69 سنتاً (0.9 %)، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتاً أو (0.9 %) ليصل إلى 72.08 دولار للبرميل.

وكانت روسيا قد أشارت إلى عزمها زيادة خفض الصادرات في ديسمبر الجاري بمقدار 50 ألف برميل يومياً أو أكثر، قبل الموعد الذي كانت تعهدت به من قبل.