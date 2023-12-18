الذهب يرتفع بدفعة من تراجع عوائد السندات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

صعدت أسعار الذهب اليوم، مدعومة بضعف عوائد السندات مع ترقب المستثمرين لبيانات للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر نشرها في وقت لاحق هذا الأسبوع بحثًا عن مزيد من المؤشرات حول المسار الذي سيسلكه مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة بعد اتجاه يميل للتيسير النقدي الأسبوع الماضي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2023.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0458 بتوقيت جرينتش، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2036.70 دولار.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 23.90 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 % أيضًا إلى 942.72 دولار، فيما تراجع البلاديوم 1.1 % إلى 1160.83 دولار.