شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات": توقيع مذكرات تفاهم مع 30 شركة عالمية لبناء القدرات الرقمية للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و30 شركة عالمية ومحلية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار تنفيذ مبادرات "أجيال مصر الرقمية" التى أطلقتها الوزارة لتكون مظلة لعدد من مبادرات بناء القدرات الرقمية المقدمة بالمجان للنشء والشباب بالمراحل العمرية المختلفة بدءا من الصف الرابع الإبتدائى وصولا لطلاب الجامعات والخريجين من مختلف الخلفيات الأكاديمية لتنمية مهاراتهم فى التخصصات الحديثة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها الذكاء الاصطناعى، وعلوم البيانات، والأمن السيبرانى، والنظم المدمجة، والفنون الرقمية، وإدارة موارد المؤسسات وغيرها بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلى والعالمى.

ويتم تنفيذ مبادرات أجيال مصر الرقمية بالتعاون مع عدد من كبرى الجامعات الدولية والشركات المحلية والعالمية المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتشمل أربع مبادرات وهى: مبادرة براعم مصر الرقمية التى تهدف إلى تأهيل وبناء المهارات التكنولوجية لطلاب المدارس بداية من الصف الرابع الابتدائى إلى الصف السادس الابتدائى، ومبادرة أشبال مصر الرقمية التى تستهدف تطوير مهارات المتفوقين من طلبة المدارس فى الصف الأول الإعدادى حتى الصف الثانى الثانوى، ومبادرة رواد مصر الرقمية التى تهدف إلى تنمية الريادة التكنولوجية فى التقنيات الحديثة لدى طلاب الجامعات والخريجين من جميع التخصصات، ومبادرة بُناة مصر الرقمية التى تستهدف صقل مهارات الخريجين المتفوقين فى تخصصات محددة ويتم التدريب فيها من خلال برنامجين أساسين هما برنامج ذوى الخبرة الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع عدد من الجامعات الدولية لمنح الملتحقين به درجة الماجستير، والبرنامج الاحترافى الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع المنصات التعليمية العالمية والجامعات الدولية لتنمية المهارات فى أحدث التخصصات فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال برنامج متكامل يشمل تدريب عملى معتمد من شركات عالمية ومحلية وبرنامج لتنمية المهارات القيادية والإدارية واللغوية.

وفى كلمته؛ أكد الدكتور عمرو طلعت أن التعاون بين الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات التابعة لها مع القطاع الخاص فى مبادرات أجيال مصر الرقمية لا يقتصر فقط على التعاون اللوجيستى أو توفير المادة العلمية المتخصصة بالتدريب ولكن يشمل أيضا تضافر الخبرات والعقول لتنفيذ مستهدفات المبادرات فى تشكيل مستقبل أجيال مصر الرقمية لتمكينهم من بناء المجتمع الرقمى المتكامل.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن مبادرات أجيال مصر الرقمية تتسم بالعديد من المحددات وهى التكامل بحيث تشمل بناء قدرات مختلف الأعمار دون التقيد بمرحلة عمرية محددة، كما تتسم بتمحور المسارات التدريبية حول وظائف محددة بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلى والعالمى وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف صقل الشباب بمصفوفة مهارات متكاملة لتأهيلهم للمنافسة فى سوق عمل عالمى يتسم بصعوبة المنافسة فيه، مضيفا أن مبادرات أجيال مصر الرقمية تتسم أيضا بالشمولية حيث لم يعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقتصرا فقط على خريجى التخصصات الأكاديمية فى المجالات ذات الصلة ولكنه أصبح رحبا لكل التخصصات بما يتيح لخريجى مختلف الخلفيات الأكاديمية الالتحاق بفرص عمل بالقطاع؛ كذلك تتسم المبادرات بتكامل المهارات التى تسعى كافة المبادرات لصقلها لتشمل إلى جانب المهارات التقنية أيضا صقل المهارات الشخصية التى يتطلبها سوق العمل.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن هناك إقبال على الالتحاق بمبادرات أجيال مصر الرقمية وهو الأمر الذى يمثل حافزا للتوسع فى أعداد الملتحقين بهذه المبادرات مع مراعاة عدم التأثير على جودة البرامج التدريبية والأهداف المرجوة منها.

وأشارت الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية إلى أن مبادرات أجيال مصر الرقمية يتم تنفيذها بالتعاون مع أكثر من 47 مؤسسة وجهه حكومية وجامعات عالمية وشركات عالمية وإقليمية ومحلية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المصرفى وكذا كبرى المنصات والشركات العالمية فى مجال التدريب وبناء القدرات.

وأوضحت الدكتورة هدى بركة أن التدريب يتم بالنظام الهجين وهو الدمج بين التعليم عن بُعد والتعليم بنظام الحضور الفعلى وذلك لتحقيق الاستدامة وزيادة أعداد وضمان جودة التدريب.

وقع مذكرات التفاهم المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، وممثلى شركاء النجاح لمبادرات أجيال مصر الرقمية من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية والعالمية.

وشملت مذكرات التفاهم التعاون مع 30 شركة محلية وعالمية هى: Amazon Web Services(AWS), AlAhly Momken, Autodesk, Arib, BrightSkies, Cisco Egypt, ConnectAds, Creatures, EMC Egypt Service Center Limited (Dell), Diggers Media Solutions, Fawry, 5DVR, Fortinet, Geidea, Google Egypt, Huawei, IBM Egypt, InnerWin, Maibal/Corelia, Mideast Communications System(MCS), Micorsoft, Oracle, Rology, Seitech, Smart Touch, Synapse Analytics, Valeo, Vodafone Egypt Foundation, Vodafoe Egypt, Wakeb.

حضر مراسم التوقيع المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات.