شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط من قطاع العقارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بضغط من هبوط أسهم العقارات، في وقت تتأثر فيه المعنويات بعد أن قلل مسؤولون كبار في المركزي الأوروبي من احتمالات خفض أسعار الفائدة قريبا.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % بحلول الساعة 0811 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل مكسبه الأسبوعي الخامس على التوالي يوم الجمعة في أطول سلسلة مكاسب منذ أبريل.

وهبطت أسهم العقارات 0.9 % فيما زادت أسهم قطاع الاتصالات 0.3 % بدعم من صعود 4.3 % لسهم فودافون بعد مقترح من إلياد لدمج أعمالهما في إيطاليا.

في غضون ذلك، ذكرت رويترز أن صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي كانوا حريصين على الإبقاء على رسالة أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول حتى مارس، مما يجعل من المستبعد اتخاذ أي قرارات خفض قبل يونيو.

وعلى مدى الأسبوع، سيترقب المستثمرون أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر نوفمبر ، فضلا عن قرار البنك المركزي الياباني، وقراءة نوفمبر تشرين الثاني لمؤشر الإنفاق الاستهلاك الشخصي الذي يمثل معيار التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

