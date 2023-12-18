شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الجديدة فى بيان للبورصة: ندرس تطوير 1000فدان فى نيو هليوبوليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، اجتماعا لمناقشة عدد من الموضوعات من أهمها‏ استعراض التقييم المالي والفني لـ 3 شركات قدمت على المشاركة على عدد 4 قطع اراضى فى مدينة نيو هليوبوليس.

وذكرت الشركة في بيان للبورصة أن مجلس الإدارة اعتمد توصيات تتعلق بشركتين، لافتا إلى أنه حال اتمام الاتفاق ستكون مساحة التطوير تصل إلى 1000 فدان‏، ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق خلال أسبوعين حالة موافقة الشركتين على مقترحات مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

‏كما وافق المجلس بحضور مجلس الإدارة والدكتور سامح السيد العضو المنتدب ألرئيس التنفيذى، على صرف الكوبون رقم 28 وتعجيل موعد الدفعة الثالثة عن الموعد السابق وترك الأمر للجمعية العمومية لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن‬.