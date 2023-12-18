شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة اليابان.. هبوط مؤشر "نيكي" 0.64 % عند الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبط مؤشر "نيكي" بنسبة 0.64 % ليصل عند مستوى 32758.98 نقطة.

وتراجع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.66 % مسجلاً 2316.86 نقطة.

بورصة اليابان

وجاء إغلاق مؤشر الأسهم اليابانية على انخفاض، مع توخي المستثمرين الحذر لدى انتظارهم لمؤشرات من كازو أويدا محافظ البنك المركزي الياباني، بشأن تغير محتمل في السياسة النقدية فائقة التيسير.

وفي وقت سابق من اليوم، بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، مع مسؤولين حكوميين في اليابان، تنفيذ مشروعات "الرؤية السعودية اليابانية 2030".

وكان اتفق عليها البلدان خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - إلى اليابان في سبتمبر 2016م.

مشروعات الرؤية السعودية اليابانية

وتشمل تسع قطاعات منها، الأمن الغذائي والزراعي، والعناية الطبية، والبنية التحتية ذات الجودة العالية، والمال والاستثمار، والصناعات التنافسية، وبناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبدأ وزير الصناعة، زيارة رسمية إلى اليابان أمس؛ التقى خلالها عدداً من المسؤولين الحكوميين، وشركات القطاع الخاص العاملة في قطاعي الصناعة والتعدين، والمستثمرين؛ لتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.