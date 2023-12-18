شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الإثنين.. تعرف على تطورات البورصة العالمية والسوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب مع بداية تداولات الأسبوع وذلك في ظل الدعم الذي يحصل عليه الذهب من تراجع مستويات الدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية، وذلك بعد تغير سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع الماضي ليدعم انخفاض الفائدة خلال العام القادم.

سجل الذهب الفوري ارتفاع اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى عند 2027 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2023 دولار للأونصة، وكان قد ارتفع الأسبوع الماضي بنسبة 0.8% وسجل أعلى مستوى عند 2047 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

سعر الذهب الفوري

الارتفاع الحالي في أسعار الذهب يأتي في ظل تراجع مستويات الدولار الأمريكي منذ اعلان البنك الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير أنه أنهى دورة رفع أسعار الفائدة في ظل تراجع معدلات التضخم بأسرع من مما كان البنك يتوقع.

أشار البنك الفيدرالي من خلال توقعات أعضاؤه إلى البدء في خفض الفائدة خلال العام القادم بواقع 75 نقطة أساس، الأمر الذي دفع الدولار وعوائد السندات الحكومية الأمريكية إلى التراجع بشكل كبير.



لنخفاض الدولار ينعكس على الذهب لنخفاض الدولار ينعكس على الذهب انخفض مؤشر الدولار اليوم بنسبة 0.1% ليتداول بالقرب من سعر اغلاق الأسبوع الماضي الذي شهد انخفاض حاد في مستويات الدولار بنسبة 1.4% وسجل خلاله أدنى مستوى منذ 5 أشهر.

من جهة أخرى انخفض العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات مع بداية تداولات هذا الأسبوع، وقد سجلت خلال الأسبوع الماضي انخفاض بنسبة 7.5% لتسجل أدنى مستوى منذ قرابة 5 أشهر عند 3.887%.

الذهب يرتبط بعلاقة عكسية مع كل من الدولار وعوائد السندات الأمريكية، وهو ما ساعد الذهب على الحفاظ على مكاسبه وتداولاته فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، خاصة بعد أن أصبحت التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية خلال العام القادم في صالح الذهب.





الفائدة الأمريكية والذهب

من جهة أخرى صرح عضو البنك الفيدرالي أوستان جولسبي أنه من الممكن أن تنخفض الفائدة الأمريكية في اجتماع الفيدرالي في مارس القادم. كما أشار عضو البنك رافائيل بوستيك إلى احتمال البدء في خفض الفائدة في الربع الثالث من العام القادم خاصة إذا استمر التضخم في التراجع كما هو متوقع.

تصريحات أعضاء الفيدرالي تزيد لدى الأسواق تأكيد أن الفيدرالي الأمريكي قد نقل سياسته النقدية للتركيز على خفض الفائدة وموعد البدء في هذا الإجراء، بعد أن كان التركيز في السابق على مدى حاجة الاقتصاد لرفع جديد في أسعار الفائدة.

هذا وتنتظر الأسواق هذا الأسبوع بيانات هامة عن الاقتصاد الأمريكي بداية مع مؤشر الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث مع توقعات باستقرار النمو عند 5.2% دون تغير عن التقدير السابق للنمو في الاقتصاد الأمريكي.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3291 جنيها. عيار 21 يسجل 2880 جنيها. عيار 18 يسجل 2469 جنيها. عيار 14 يسجل 1893 جنيها. الجنيه الذهب 23040 جنيها.

ننشر آخر تحديث في سعر الجنيه الذهب في السوق المصري اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع مسجلاً أكثر من 23 ألف جنيها بدون إضافة مصنعية، بعد أن سجلت أسعار الذهب تغيرات عدة علي مدار الأيام القليلة الماضية ليستقر جرام الذهب عيار 21 وهو العيار المكون للعملات الذهبية عند 2880 جنيها.

الذهب في مصرالجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب الآن في السوق المصري 23040 جنيها، ويتراوح سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر بين 250 إلي 400 جنيه بحسب الشركة المنتجة وكذلك كون الجنيه الذهب مغلف أو لا .