شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تربح 29 مليار جنيه فى يوم إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، تزامنا مع إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 29 مليار جنيه عند مستوى 1.711 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 25334 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 30498 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 10786 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 5487 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 7963 نقطة.