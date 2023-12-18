شكرا لقرائتكم خبر عن «أفيليس» توقع مذكرة تفاهم لتوريد 20 طائرة مجهزة بتقنيات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة تمويل وتأجير الطائرات "AviLease"، (أفيليس) المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، التي تشهد توسعًا سريعًا، مذكرة تفاهم إستراتيجية مع شركة SDH Wings International Leasing Limited، بهدف توريد ما يصل إلى 20 طائرة مجهزة بتقنيات جديدة.

وبموجب هذه الاتفاقية، تعاونت AviLease وشركة SDH Wings، على تحديد واختيار أول 5 طائرات ذات البدن الضيق، من المحفظة المملوكة لشركة AviLease ، حيث باتت هذه الطائرات حالياً تندرج ضمن إطار خطاب النوايا.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال مؤتمر الاستثمار الصيني - السعودي الذي أقيم في بكين من 7 - 12 ديسمبر، على هامش زيارة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح إلى جمهورية الصين الشعبية ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، كجزء من تطوير مسار الشراكة الإستراتيجية السعودية الصينية القائمة في المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري، تحت مظلة رؤية المملكة 2030 التي تعزز مثل هذه الشراكات الإستراتيجية والنهوض بأنشطة التجارة والاستثمار والاقتصاد في عدة مجالات، ومبادرة الحزام والطريق الصينية التي تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا.

توسيع نطاق محفظة الطائرات

ستسهم مذكرة التفاهم، في تسهيل عملية توسيع نطاق وحجم محفظة الطائرات المملوكة لشركة SDH Wings، وإتاحة الفرصة للمساهمين الرئيسيين Sichuan Development International Holdings (SDIH) وشركة Avilease، للعمل على تطوير علاقات التعاون والشراكة الجديدة وتعزيز التزامهما تجاه منصة المشروع المشترك الذي يجمعهما.

واستحوذت AviLease على 10% من حصة SDH Wings ، وذلك في إطار عملية الاستحواذ على منصة تشغيل وتأجير الطائرات التابعة لـ"ستاندرد تشارترد". كما تهدف مذكرة التفاهم ، إلى تعزيز العلاقات القوية ومجالات التعاون بين الصين والمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يبدأ العمل على استكشاف طرق وأساليب جديدة لتحقيق التعاون الوثيق، بما يعود بالفائدة والمنفعة على اقتصاد البلدين.

وستقترح AviLease، بموجب شروط مذكرة التفاهم، على شركة SDH Wings مجموعات مختلفة من الطائرات ذات البدن الضيق والمجهزة بشكل أساسي بالتقنيات الجديدة، من المحفظة المملوكة لشركة AviLease والمجموعات الجديدة من عمليات الاستحواذ المستقبلية.

وقال الرئيس التنفيذي لـشركة AviLease إدوارد أوبريان: "يسعدنا أن تتاح لنا الفرصة للعمل بشكل وثيق مع SDH Wings وشريكنا في المشروع المشترك SDIH, ونحن ندرك حجم الإمكانات والقدرات غير المستغلة في قطاع الطيران الآسيوي، ونأمل أن تسهم علاقتنا الوثيقة مع SDH Wings في الوصول إلى أسواق جديدة، الأمر الذي يندرج في إطار إستراتيجية النمو لشركة Avilease".