شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم، الإثنين، على ارتفاع بنسبة 0.7%، ليصل إلى 11676 نقطة، وبتداولات بلغت 6.417 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة، نحو 260.537 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.112 تريليون ريال.

ارتفاع أسهم 109 شركات

ارتفعت أسهم 109 شركات، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 100، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، مبكو، وتشب، والباحة، والعمران، وساكو، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، دار الأركان، والإنماء ريت للتجزئة، والآمار، وأسواق العثيم، والأبحاث والإعلام الأكثر انخفاضا.

نمو - السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو على ارتفاع بنسبة 0.9%، عند 23570 نقطة، وبتداولات بلغت 19.495 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.893 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 46.645 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 22 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 27، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.