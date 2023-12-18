شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال تهنئ الرئيس السيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، الرئيس عبد الفتاح السيسي على توليه فترة رئاسية جديدة بفوزه في انتخابات الرئاسة 2024.

كما وجهت عبير عصام، التهنئة إلى الشعب المصري علي المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وتجديد ثقتهم في الرئيس السيسي.

وقالت: انتخبت الرئيس السيسي بدافع وطني وكتفويض له بالحفاظ على أمن واستقرار مصر في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية المحيطة لما لمسوه من قيادة رشيده في التعامل مع مختلف الأزمات والتحديات بداية من التصدي للإرهاب الاسود واقتلاع جذوره من سيناء الحبيبة وادارته لأزمة كورونا ومرورا بالأزمة الاقتصادية العالمية والوقوف بجانب القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها علي حساب تهجير الأشقاء.

واضافت عبير عصام، انتخاب المصريين للرئيس السيسي بمثابة تجديد الثقة في شخصه وإيمانا بدوره وسعيه الدؤوب في تحقيق التنمية الشاملة ولما حققه من إنجازات غير المسبوقة لمصر في كافة المحافظات خاصةً في مجالات البنية التحتية والطرق والانشاء والتنمية العمرانية ومشروعات حياة كريمة والتي فاقت عمل 50 عاماً، كذلك مشروعات 100 مليون صحة وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ومظلة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.

وأكدت عبير عصام أن مصر ستشهد في الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، جني ثمار الجمهورية الجديدة والمشروعات القومية للدولة في إنشاء المدن الجديدة والمناطق الصناعية وكذلك الاصلاح الاقتصادي الجريء بما سينعكس على حياة كريمة لكل المصريين وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات المباشرة خاصة وأن الدولة قطعت شوطا كبيراً في تنفيذ البنية الأساسية والتشريعية المحفزة للنمو الاقتصادي وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.