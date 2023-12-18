شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى تهنئ الرئيس السيسى على فوزه بفترة رئاسية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب الإعلان رسميًا عن فوزه بالانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت وزيرة التعاون الدولى فى تهنئتها للرئيس عبد الفتاح السيسي:" بالأصالة عن نفسى، وبالنيابة عن قيادات وزارة التعاون الدولي وجميع العاملين بها، أتقدم بالتهنئة لسيادتكم علي ثقة الشعب المصري في قيادتكم لفترة رئاسية جديدة".

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن الشعب المصري أظهر للعالم مظهرًا انتخابيًا راقيًا، للحفاظ علي مقدرات الوطن، وسط تحديات إقليمية ودولية.