شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البريد يهنئ الرئيس السيسي لفوزه بولاية رئاسية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهنئ الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لفوزه بفترة ولاية رئاسية جديدة، داعيا المولى عز وجل أن يوفقه ويسدد خطاه لاستكمال مسيرة التنمية، مؤكدًا أن فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية جاء تجسيدًا واضحًا لمدى تماسك الشعب المصري والتفافه حول قيادته الرشيدة لمواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية والمشروعات القومية الكبرى والعملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي في فترة وجيزة.

وأكد الدكتور شريف فاروق دعمه الكامل لفخامة الرئيس السيسي في تحقيق رؤيته للمستقبل، وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، والمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء الجمهورية الجديدة؛ موضحًا أن الانتخابات الرئاسية ضرب فيها الشعب المصري أروع المثل في الوطنية مشيرًا إلى أن خروج جموع المصريين في مشهد ديمقراطي عظيم لانتخابات حرة نزيهة خير دليل على وعي أبناء هذا الوطن وإدراكهم الكامل بأهمية ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية بطريقة أبهرت العالم أجمع.

وقدم الدكتور شريف فاروق الشكر لكل القائمين على هذه الانتخابات من القضاة والشرطة وموظفي الدولة، وكذلك الهيئة الوطنية للانتخابات وجميع العاملين بالهيئة القومية للبريد على جهودهم الكبيرة مشيدًا بالصورة الحضارية التي خرجت بها الانتخابات الرئاسية.