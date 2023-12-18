شكرا لقرائتكم خبر عن مطاحن شمال القاهرة: جار دراسة الاستغلال العقاري لأرض فضاء بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة مطاحن شمال القاهرة، إنه جاري دراسة بيع أرض فضاء بمدينة نصر، أو دراسة استغلالها في الاستثمار العقاري، وذلك بعد استلام الأرض من شركة التعاون للبترول، كما تعتزم عرض بيع خط إنتاج مطحن مسعد على الجمعية العامة وذلك بعد تهالك آلات المطحن.

جاء ذلك ردًا على تقرير فحص الجهاز المركزي للمحاسبات، للقوائم المالية لشركة مطاحن شمال القاهرة، والذي أوصى بدراسة أسباب توقف الطاقات غير المستغلة، والتي تبلغ قيمتها الدفترية نحو 11.519 مليون جنيه منها مطحني عامر ومسعد، والمتوقفين عن العمل منذ شهر سبتمبر عام 2020، وكذلك أرض فضاء بمدينة نصر.

وبررت شركة مطاحن شمال القاهرة، عدم تحقيق المقرر طحنه من قبل لجنة البرامج للطحن التمويني، إلى انخفاض كميات الدقيق المشحونة للشركات الشقيقة، في ضوء تكدس الكميات المتوافرة بمستودعاتها وعدم احتياجها لكامل الكمية مما يؤثر على تنفيذ الكميات المخصصة من لجنة البرامج، وبالنسبة للإيرادات العرضية ومساهمتها في تحقيق الربح جاء نتيجة حسن أداء واستغلال أمثل لموارد الشركة في توليد الإيرادات، وبالتالي التأثير على نتائج أعمال الشركة بالإيجاب.

يأتي ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات، حول انخفاض كمية المطحون الفعلي من القمح 87.5% والتي بلغت 390.1 ألف طن بنقص قدره كمية 15.9 ألف طن عن المقرر طحنه من لجنة البرامج التمويني، والبالغ حوالي 406 آلاف طن بنسبة نقص 3.9%، ومساهمة الإيرادات العرضية (غير الناتجة عن أنشطة الشركة الرئيسة) بقيمة 38 مليون جنيه بنسبة 49.8% من الربح المحقق قبل الضريبة البالغ 76.3 مليون جنيه.

أشارت الشركة، إلى أنه سيتم عرض الرواكد الأصناف الراكدة في مزاد للبيع، كما سيتم عرض الأصناف بطيئة الحركة على الشركات الشقيقة لشراء ما يتناسب مع احتياجاتها، وذلك في إطار خطة الإدارة للاستخدام الأمثل للمخزون حتى لا يتعرض لانخفاض قيمته الدفترية.

جاء ذلك ردًا على تضمن رصيد حساب المخزون في 30 يونيو عام 2023 نحو 103.6 مليون جنيه، ومازال المخزون يتضمن أصناف راكدة وبطيئة الحركة من قطع الغيار بنحو 3.05 مليون جنيه، فضلًا عن وجود بعض الأصناف بمخزن مواد التعبئة والتغليف بالمخزن الرئيسي (بونينات بلاستيك مختلفة المقاسات) بنحو 417.7 ألف جنيه.