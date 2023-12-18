مجلس إدارة حماية المنافسة يهنئ الرئيس السيسي بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتور محمود ممتاز؛ بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد الدكتور محمود ممتاز على أن حرص الشعب المصرى على المشاركة فى العملية الانتخابية بشكل غير مسبوق وبمشهد حضارى أبهر العالم يؤكد وعيه بضرورة المشاركة السياسية وممارسة حقوقه الدستورية، وتأكيده على تجديد الثقة فى فخامة الرئيس لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وبناء الجمهورية الجديدة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى عن أعلنت أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

حصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.