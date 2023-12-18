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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين، عقد عدداً من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بمدينة الرياض. وتخلل اللقاءات مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال العمل، وبحث سبل تطوير التعاون بما يحقق المصالح المشتركة لكافة الأطراف. والتقى أبوثنين بكل من وزير العمل والحد من الفقر بأوزبكستان بهزود موساييف، ووزير التوظيف والعمل والأمن الاجتماعي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواري، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية بأرمينيا ناريك مكرتشيان، ووزير العمل بليبيا علي العابد الرضا، ووزير العمل بدولة فلسطين الدكتور نصري خليل أبو جيش، والنائب الأول لوزير العمل والحماية الاجتماعية للسكان بكازاخستان إكمادي سار باسوف، ونائب وزير التوظيف والعمل بجنوب افريقيا بويتوميلو مولوي، كما التقى بالمدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية عثمان البلبيسي.

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