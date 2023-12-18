شكرا لقرائتكم خبر المركزي السعودي وهيئة السوق يدشنان «مكن» لدعم منظومة التقنية المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن محافظ البنك المركزي السعودي «ساما» أيمن السياري، ورئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد القويز، برنامج «مكن» التابع لمبادرة «فنتك السعودية»، خلال حفل أقيم في الرياض.

ويأتي ذلك امتدادا لجهود البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية لدعم وتطوير منظومة التقنية المالية، وذلك تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي.

ولفت السياري إلى أن المملكة تعيش اليوم حراكا متميزا في عدد من المجالات، وتعد التقنية المالية أحد أبرز القطاعات التي تشهد نموا متسارعا، يعكس العمل المستمر والجهود الدؤوبة لتحفيز الرقمنة والابتكار في القطاع المالي، مؤكدا استمرار نهج البنك المركزي، وهيئة السوق المالية في تطوير القطاع المالي.

وأشار السياري إلى حرص البنك المركزي بتبني التقنيات المالية، ووضع التشريعات المنظمة لها؛ لتسهيل دخول المستثمرين إلى القطاع، وتقديم الخدمات الابتكارية، حفاظا على متانة القطاع المالي في المملكة واستقراره، مستشهدا بإتمام إصدار وتحديث 16 وثيقة من تعليمات ولوائح خاصة بالبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، تدعم التقنية المالية والتحول الرقمي في القطاع المالي، وزيادة الشمول المالي بتوفير المزيد من الخدمات المالية الموثوقة لتلبية حاجات المستفيدين.

برنامج«مكن »

يستهدف تمكين 150 شركة تقنية مالية ناشئة وطنية على مدى 3 سنوات.

من خلال:

توفير خدمات تقنية ونوعية مدعومة في مجالات «الأمن السيبراني» و«الحوسبة السحابية» و«مساحات العمل المشتركة».

توفير الدعم وتشجيع التنمية والتطوير بخفض تكاليف الالتزام بأعلى المعايير التقنية والفنية.

تركيز رواد الأعمال الناشئين على تطوير المنتجات المقدمة، والرفع من جودتها، وتوفير التقنيات المتقدمة.

دخول عدد من الكفاءات الوطنية للقطاع، وبناء الخبرات النوعية في مجالات نادرة وذات متطلبات تقنية عالية.

معايير القبول في البرنامج: