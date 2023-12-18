شكرا لقرائتكم خبر منتدى المدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منتدى المدينة للصناعة والمحتوى المحلي، ينطلق اليوم وتنظمه غرفة المدينة المنورة، وذلك بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات. وسيناقش المنتدى الذي يحظى بمشاركة أصحاب الخبرات والكفاءات العالية، على مدى ثلاثة أيام، التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة بالمدينة المنورة، وسبل تطبيق مفاهيم المحتوى المحلي وتوطين الصناعات الوطنية.

كانت هذه تفاصيل خبر منتدى المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.