مصفاة ينبع رابع منشأة لأرامكو تدرج ضمن شبكة المنارات الصناعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انضمت مصفاة ينبع إلى شبكة «المنارات الصناعية» المعترف بها من المنتدى الاقتصادي العالمي، إذ تعد رابع منشأة تابعة لأرامكو السعودية يتم إدراجها ضمن الشبكة.

ويعد هذا الإنجاز اعترافا بتطبيق مصفاة ينبع تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المتطورة على نطاق واسع.

وتتفرد أرامكو السعودية من بين جميع شركات الطاقة العالمية، بامتلاكها أكثر من منشأتين ضمن شبكة المنارات الصناعية.

وقال المنتدى الاقتصادي العالمي، إنه تم إدراج مصفاة ينبع ضمن شبكة «المنارات الصناعية» المعترف بها من المنتدى الاقتصادي، تقديرا لجهودها في التطبيق الفعال للتقنيات المتطورة التي تسعى لتوفير كثير من الفوائد التشغيلية والتجارية والبيئية.

وحسب معايير المنتدى، يتم النظر في إدراج مرافق التصنيع في الشبكة العالمية فقط، إلى المرافق التي تثبت تبنّيها الناجح لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة على نطاق واسع.

وتعد مصفاة ينبع رابع منشأة يتم إدراجها في هذه الشبكة، لتنضم إلى معمل بقيق لمعالجة وتركيز النفط الخام، ومعمل الغاز في العثمانية، ومرافق إنتاج النفط في خريص.

كما تعد مصفاة ينبع واحدة من بين 21 منشأة جديدة مُدرجة ضمن الشبكة العالمية المرموقة، والتي تضم حتى الآن 153 منشأة تصنيع حول العالم. وأرامكو السعودية هي الوحيدة من بين شركات الطاقة العالمية التي يتم تمثيلها بأكثر من منشأتين.

وقال النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للتصنيع العالمي بأرامكو السعودية، إبراهيم البوعينين: «يعكس هذا التكريم الجديد من المنتدى الاقتصادي العالمي، تركيز أرامكو السعودية المتواصل على تطوير واستخدام أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي تعزز أعمالها، وتسهم في تحقيق أهداف الاستدامة.

لقد نجحنا في تسخير الثورة الصناعية الرابعة في مصفاة ينبع، بما أسهم في تحسين الأرباح، وزيادة الإنتاج، وتوسيع القدرة على المعالجة، وفي الوقت نفسه تقليل استهلاك الطاقة، وإنتاج النفايات، وانبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري».

وتُعد مصفاة ينبع جزءا من محفظة أرامكو السعودية للتكرير والكيميائيات والتسويق، وهي واحدة من أكبر أعمال التكرير في العالم، وتقوم بمعالجة النفط الخام لإنتاج منتجات مكررة مثل: غاز البترول السائل، والبنزين، والديزل، ووقود الطائرات، والكيروسين، وزيت الوقود، والأسفلت.

وتم تشغيل المصفاة على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية في 1983م، لتلبية الطلب المحلي على المنتجات المكررة. وقد تم توسيع طاقتها التصميمية الأولية البالغة 170 ألف برميل يوميا من الخام العربي الخفيف لاحقا، لمعالجة 235 ألف برميل يوميا من الخام العربي الخفيف.

منشآت تابعة لأرامكو

سبق إدراجها بالشبكة

معمل بقيق لمعالجة وتركيز النفط الخام.

معمل الغاز في العثمانية.

مرافق إنتاج النفط في خريص.

مصفاة ينبع