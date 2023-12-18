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ويبحث مع المسؤولين الحكوميين تنفيذ مشروعات «الرؤية السعودية اليابانية 2030»، التي اتفق عليها البلدان خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى اليابان في سبتمبر 2016، والتي تشمل 9 قطاعات، منها: الأمن الغذائي والزراعي، والعناية الطبية، والبنية التحتية ذات الجودة العالية، والمال والاستثمار، والصناعات التنافسية، وبناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويلتقي وزير الصناعة والثروة المعدنية، خلال الزيارة، مجموعة من المستثمرين اليابانيين، لاستعراض مزايا البيئة الاستثمارية في المملكة، ولجذب استثمارات نوعية إلى القطاعات الحيوية بالمملكة.
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