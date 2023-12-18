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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الهيئة الملكية بينبع استضافت بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ورشة عمل بعنوان «كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة»، وذلك بمركز الملك فهد الحضاري. وتضمنت الورشة عددا من المحاور الرئيسة، منها نظام إدارة الطاقة في قطاع الصناعة، وخطة كفاءة الطاقة السنوية على مستوى الصناعة لكفاءة استهلاك الطاقة، ورفع كفاءة الطاقة. فيما استهدفت الورشة الشركات الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغرى والمؤسسات ذات العلاقة في قطاع الصناعة.

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