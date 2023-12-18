700 ألف ريال المقابل المالي للتراخيص الاقتصادية للناقل الجوي الوطني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت الهيئة العامة للطيران المدني مشروع المقابل المالي للتراخيص الاقتصادية لاستطلاع الآراء، على منصة استطلاع، والذي يستمر حتى تاريخ 29 ديسمبر 2023.

وتضمنت قائمة المقابل المالي للخدمات الواردة في اللوائح الاقتصادية المعتمدة الواردة بقرار مجلس الإدارة رقم -37 588 وتاريخ 21 صفر 1445، على 12 نوعا للمقابل المالي موزعة حسب نوع الترخيص، أعلاها لخدمة ترخيص للناقل الجوي الوطني (مجدول) شاملة إصدار شهادة المشغل الجوي، حيث المقابل المالي للإصدار إلى 700 ألف ريال، يليه ترخيص لناقل جوي وطني (غير مجدول) شاملا إصدار شهادة المشغل الجوي، مقابل 500 ألف ريال، وترخيص لناقل جوي بالطلب، شاملا إصدار شهادة المشغل الجوي، بقيمة 300 ألف ريال.

ويهدف المشروع إلى تعديل المقابل المالي للتراخيص الاقتصادية، التي تم تنظيمها في اللوائح الاقتصادية التي أعلنتها الهيئة بتاريخ 30 أكتوبر 2023، وذلك بما يتوافق مع مبادئ وأهداف السياسة الاقتصادية للطيران المدني، وتماشيا مع أفضل الممارسات العالمية، وبما يدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران.

وأوضحت الهيئة أن مدة سريان التراخيص الاقتصادية المحددة 5 سنوات تبدأ من تاريخ الإصدار، ويكون تجديدها لمدة مماثلة، وينطبق الجدول على جميع طلبات التجديد أو طلبات الإصدار للتراخيص الاقتصادية من تاريخ سريانه.

جميع الأسعار الواردة في الجدول بالريال السعودي تمثل الأسعار الواردة في الجدول المقابل المالي لإصدار التراخيص الاقتصادية فقط وغير شاملة لبقية المتطلبات التشغيلية لمزاولة النشاط.

مدة سريان التراخيص الاقتصادية الواردة في الجدول 5 سنوات تبدأ من تاريخ الإصدار، ويكون تجديدها لمدة مماثلة.

ينطبق الجدول على جميع طلبات التجديد أو طلبات الإصدار للتراخيص الاقتصادية من تاريخ سريانه.