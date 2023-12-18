شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو | الأجواء الباردة ترفع الإقبال على شراء الشالات والفروات والبشوت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ساهمت الأجواء الباردة التي تعيشها المملكة هذه الفترة في انتعاش محلات الملابس الشتوية، وتزايد إقبال الزوار على شراء هذه الملابس بحثا عن الدفء.

وشهدت محلات الملابس الشتوية، إقبالًا كبيرًا من الزوار والسياح من داخل وخارج المملكة، وذلك لشراء الملابس الشتوية، حيث يوفر السوق تشكيلة واسعة من الملابس الشتوية لمختلف الأعمار، ما بين بشوت شتوية وفروات وسديري وقبعات وشال شتوي وبيجامات وشرابات وثياب شتوية، إضافة إلى المستلزمات الشتوية النسائية في مقدمتها البشت النسائي الشتوي والفروة النسائية.

وقال توفيق الهودار، صاحب محل في سوق القيصرية، إن لديهم ملابس شتوية متنوعة من شالات شتوية هندية والثياب الولادي الشتوية، إضافة إلى وجود لفافات ووجود البيجامات الرجالي والشبابي والولادي، إضافة إلى وجود السديريات الشتوية، وهذه الملابس الشتوية عليها إقبال حاليا نظرا لبرودة الأجواء في هذه الفترة.

البشت الأحسائي

قال حسين الأحمد، تاجر بشوت في سوق القيصرية، إن هناك إقبالا على البشت الأحسائي، نظرا لجودته وتميزه عن باقي البشوت في فصل الشتاء، فالجودة تعطى معنى الدفيء من البشت الأحسائي، ومن أنواع المشالح الأحسائية المصنوعة من الوبر، وهي عدة ألوان منها الأشقر والبيج والرمادي والرصاصي، فالبشوت الأحسائية هي أعلى جودة لدينا لما يتميز به من ثقل قماش الوبر والنعومة.

وأوضح عمار المقرمي، بائع للملابس الشتوية في سوق القيصرية، أن في هذه الأيام ومع دخول فصل الشتاء وبرودة الأجواء، هناك إقبالًا كبيرًا على شراء الفروات الرجالية والنسائية، خاصة وأن أسعارها مناسبة، تتراوح ما بين 130 إلى 170 ريال للكبار، وللصغار ما بين 60 إلى 80 ريال، كما أن الفروات النسائية تصل ما بين 130 إلى 160 ريال.

سوق القيصرية

قال سجاد الحمد، مختص في الملابس الشتوية في سوق القيصرية، إن السوق حاليا وفي هذه الفترة يشهد إقبالًا كبيرًا، خاصة من السياح أيام العطل الأسبوعية، إضافة إلى زيارة أبناء الخليج من قطر والبحرين والكويت، وأيضا من الزوار من مختلف مناطق المملكة، فنحن متخصصون في الفروات الشتوية، ونجد الإقبال كبير عليها.

وأشاد عدد من زوار سوق القيصرية بالملابس الشتوية التي يوفرها السوق، حيث قال سلمان الشلهوب إنهم حرصوا على زيارة السوق كونهم متخصصين في الملابس الشتوية، خاصة الأقمشة، ولذلك حرصوا على شراء ملابس شتوية خاصة للأطفال من العائلة، وقد أعجبتهم كثيرا الأشكال الموجودة والأسعار.

أسعار مناسبة

قال محمد المديني إنهم حرصوا على زيارة سوق القيصرية لشراء بعض الملابس الشتوية من فروة وجاكيت وسديري وغيرها من الملابس الشتوية، نظرا لتميز المكان والسوق، وتوفر كافة المستلزمات الشتوية وبأسعار مناسبة وفي متناول الجميع.

أما خليفة الشحي، زائر من دولة الإمارات العربية المتحدة، قال إنهم حرصوا على زيارة الأحساء وتحديدا سوق القيصرية لشراء بعض الملابس الشتوية منها السديري، نظرا لجودة العمل فيه.

وأوضح عبدالله اليامي أنهم خلال زيارتهم للأحساء كانت فرصة مرورهم على سوق القيصرية والبحث عن مشلح صوف للشتاء، وحسب ما شاهدوا البضاعة ممتازة.