مدينة محمد بن سلمان غير الربحية ومجموعة” stc” تختتمان تحدي الميتاثون لتطوير عوالم الميتافيرس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتمت مدينة محمد بن سلمان غير الربحية “مدينة مسك” ومجموعة stc”، ممكن التحول الرقمي، تحدي الميتاثون الذي يعد أول تحد من نوعه ضمن عالم الميتافيرس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وركزت المنافسة على استكشاف ودعم المواهب السعودية الواعدة والمتخصصة في مجال التقنية، إضافة إلى دورها في اكتشاف آفاق جديدة ومبتكرة في مجال التقنيّات الصاعدة.

واقيمت المسابقة بالشراكة مع iot squared الرائدة في حلول إنترنت الأشياء، بجانب SCCC المختصة في تقنيات الحلول السحابية، و Saudi Data Community المسهل والداعم الرئيسي لمجتمع البيانات في المنطقة.

وشارك أكثر من 10,000 موهبة في المسابقة، وتم اختيار 70 مشاركاً من بينهم لتكوين 14 فريقاً، حيث قدمت هذه الفرق تجارب افتراضية في مجالات متنوعة مثل التعليم والتجزئة والسياحة والفعاليات الافتراضية، كما تم توفير هذه التجارب الافتراضية على منصة وطنية للميتافيرس وهي أول منصة من نوعها في المملكة التي تستضيفها شركة SCCC.

واختتمت المنافسة بتقديم العروض في مدينة مسك “ملتقى المدينة City Hub” حيث قامت لجنة تحكيم متخصصة في تقييم التجارب المبتكرة التي قامت بها الفرق المشاركة على مدار الثلاثة أشهر الماضية.

وتعمل مدينة مسك دوراً أساسياً في منظومة عمل مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، باعتبارها حاضنة متكاملة لتعزيز الابتكار والإبداع، مما يؤكد هذا الجهد التعاوني على الدور المحوري لمدينة مسك الوجهة النابضة بالحياة في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتأهيل قادة المستقبل، كما تعمل مجموعة stc، على تعزيز هذه الرحلة من خلال تمكين الفرق بحلول وخدمات متعددة، كالاستفادة من مكتبتها الرقمية بجانب تقديم الاستشارات والإرشادات من خبراء في التقنيات الناشئة، وصولاً إلى إيجاد مجتمع افتراضي يهدف لبناء تواصل فعال بين المشاركين والخبراء.

وقدمت الشركات التابعة لمجموعة stc ممثلة بكل من iot squared و SCCC حلولها الداعمة لتنمية المهارات وإطلاق الإمكانات للمواهب السعودية.

وتتشارك مجموعة stc ومدينة مسك الرؤية لتوفير بيئة ممكّنه للابتكار والتميز من خلال تحدي الميتاثون الذي يعد منصة للابتكار والتميز، حيث يتيح التحدي اكتشاف أفضل تجارب الميتافيرس التي تسهم في تطوير المستقبل التقني، كما يعمل التحدي على اكتشاف مجموعة من المواهب الواعدة في مجال التقنيات الناشئة، ليكون لها دور رائد في تمكين النمو المستدام في المجال الرقمي.