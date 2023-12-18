شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وأعضاء هيئة سلامة الغذاء يتقدمون بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجميع العاملين بالهيئة بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على فوزه في الانتخابات الرئاسية، ولتجديد ثقة الشعب المصري العظيم فيه لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة التي حرص على تأسيسها منذ توليه رئاسة الجمهورية.

وأكد الهوبي أن حرص الشعب المصري على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة إنما عكس وعي المصريين لاستكمال مسيرة الإنجازات التي شهدتها الدولة لبناء وطن قوي ومستقبل واعد للأجيال القادمة، وإيمانًا بما تحقق على أرض الواقع فى كافة مسارات التنمية الشاملة .

واختتم الهوبي "إنني وبالأصالة عن جميع العاملين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء نجدد عهدنا للرئيس ولشعب مصر العظيم لبذل أقصى الجهود لدعم مسيرة التنمية والعطاء، وفقكم الله وسدد خطاكم وكلل إنجازاتكم القومية المخلصة بالنجاح لتظل مصرنا الحبيبة في ازدهار وأمن وأمان "

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى عن أعلنت أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

حصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.