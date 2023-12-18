تراجع أسعار القمح العالمية للمرة الأولى خلال 3 أيام تداول

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وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء، أن قرار الأرجنتين في الأسبوع الماضي خفض قيمة عملتها المحلية أمام الدولار بمقدار النصف، أدى إلى زيادة قوية في توقعات زيادة صادرات الحبوب الأرجنتينية.
في الوقت نفسه، أعلنت الهند وهي ثاني أكبر دولة مستهلكة للقمح في العالم، أنها لن تخفض ولن تلغي الرسوم المفروضة على وارداتها من القمح، وليست لديها خطة لاستيراد القمح من روسيا.
كما يتابع المتعاملون في السوق العالمية تدفق صادرات الحبوب من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود، في الوقت الذي تستعد فيه روسيا لمحصول وفير من القمح في الموسم الجديد.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده ليس لديها أي نية لمهاجمة دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ووصف ادعاءات الرئيس الأمريكي جو بايدن في هذا الشأن بأنها «محض هراء».
وفي تعاملات ظهيرة اليوم في سنغافورة، انخفض سعر القمح بنسبة 0.9% مقارنة بمستواه الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، إلى 6.235 دولار لكل بوشل (27.2 كجم)، في حين تراجع سعر الذرة وفول الصويا بنسبة 0.4% على الأقل.
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