استيراد 1.35 مليون طن قمح من 4 مناشئ عالمية

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وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن التعاقد على هذه الدفعة مخصص للتوريد في العام المالي المقبل، ويأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح، والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كل احتياجات شركات المطاحن.
وأضاف أن فترة وصول الدفعة الرابعة المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة (فبراير - مايو 2024) بواقع 22 باخرة، موزعة على 9 بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية 559 ألف طن، و7 بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية 431 ألف طن، و5 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 308 آلاف طن، وباخرة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن، مبيناً أنه تم منافسة 13 شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وأنه تم الترسية على 5 شركات كانت عروضها الأقل سعرا ومطابقة للمواصفات.
يذكر أن الهيئة قد تعاقدت هذا العام على كمية 4.7 ملايين طن مجدول وصولها حتى نهاية مايو 2024م، متضمنة كمية 710 آلاف طن تمت ترسيتها على المستثمرين السعوديين في الخارج.
ودعت الهيئة المهتمين في استعراض أسعار الترسية لمناقصاتها زيارة موقعها الالكتروني.
أنهت الهيئة العامة للأمن الغذائي إجراءات ترسية:
- القمح المستورد
- الدفعة الرابعة والأخيرة من 2023م
- الكمية: 1,353,000 طن
- المناشئ: الاتحاد الأوروبي، أمريكا الشمالية والجنوبية، أستراليا، والبحر الأسود
- الوصول: فبراير - مايو 2024
- الشركات المتنافسة 13 شركة عالمية
- الشركات الفائزة 5 شركات
- وسيلة النقل 22 باخرة
- 9 بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية 559 ألف طن
- 7 بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية 431 ألف طن
- 5 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 308 آلاف طن
- باخرة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن
- الإجمالي 4.7 ملايين طن
- جدول الوصول حتى نهاية مايو 2024
- حصة المستثمرين السعوديين بالخارج 710 آلاف طن
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