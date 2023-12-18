استيراد 1.35 مليون طن قمح من 4 مناشئ عالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت الهيئة العامة للأمن الغذائي، إجراءات ترسية الدفعة الرابعة والأخيرة من القمح المستورد لهذا العام (2023م) بكمية 1.35 مليون طن للتوريد من مناشئ (الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود).

وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن التعاقد على هذه الدفعة مخصص للتوريد في العام المالي المقبل، ويأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح، والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كل احتياجات شركات المطاحن.

وأضاف أن فترة وصول الدفعة الرابعة المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة (فبراير - مايو 2024) بواقع 22 باخرة، موزعة على 9 بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية 559 ألف طن، و7 بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية 431 ألف طن، و5 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 308 آلاف طن، وباخرة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن، مبيناً أنه تم منافسة 13 شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وأنه تم الترسية على 5 شركات كانت عروضها الأقل سعرا ومطابقة للمواصفات.

يذكر أن الهيئة قد تعاقدت هذا العام على كمية 4.7 ملايين طن مجدول وصولها حتى نهاية مايو 2024م، متضمنة كمية 710 آلاف طن تمت ترسيتها على المستثمرين السعوديين في الخارج.

ودعت الهيئة المهتمين في استعراض أسعار الترسية لمناقصاتها زيارة موقعها الالكتروني.

أنهت الهيئة العامة للأمن الغذائي إجراءات ترسية:

القمح المستورد

الدفعة الرابعة والأخيرة من 2023م

الكمية: 1,353,000 طن

المناشئ: الاتحاد الأوروبي، أمريكا الشمالية والجنوبية، أستراليا، والبحر الأسود

الوصول: فبراير - مايو 2024

الشركات المتنافسة 13 شركة عالمية

الشركات الفائزة 5 شركات

وسيلة النقل 22 باخرة

9 بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية 559 ألف طن

7 بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية 431 ألف طن

5 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 308 آلاف طن

باخرة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن

الكميات المتعاقد عليها خلال 2023: