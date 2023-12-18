شكرا لقرائتكم خبر 22 % وفر في استهلاك كهرباء مباني النيابة بالرياض بعد رفع كفاءة الطاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت كل من الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد» والنيابة العامة، أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مبنى النيابة العامة في مدينة الرياض، بالإضافة إلى المباني التابعة والمساندة، مستهدفة خفضا نسبته 22% من الاستهلاك الحالي للكهرباء.

وتهدف «ترشيد» من خلال المشروع إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في كافة مباني ومرافق النيابة العامة في مدينة الرياض بإجمالي مساحة تبلغ حوالي 13 ألف م2، وذلك وفق أفضل المعايير العالمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها.

وبين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «ترشيد» وليد الغريري، أن الشركة قد قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على المباني والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع، وتبين لها أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في المباني والمرافق التابعة، كما تبين للشركة أهمية تطبيق 7 معايير رئيسة للرفع من كفاءة الطاقة؛ حيث تشمل أنظمة الـتحكم والتكييف والإضاءة، وتتضمن المعايير استبدال بعض وحدات التكييف الجدارية بأخرى مرشدة للطاقة وذات كفاءة أعلى، وإعادة تأهيل شبكة المياه المبردة واستبدال محابس وحدات مناولة الهواء وتطوير نظام جدولة عمل وحدات مناولة الهواء وتركيب خاصية التحكم المتغير، كما شملت المعايير تطوير وتشغيل نظام إدارة المبردات، وتركيب أجهزة التحكم بالتكييف عليها لتحسين الأداء ورفع كفاءة أنظمة التكييف، كما ستقوم «ترشيد» بتأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال الإضاءة التقليدية الحالية بأنظمة (LED) الموفرة للطاقة وذات الأداء العالي في البيئة العملية، وتركيب حساسات الإشغال في المكاتب والمباني والمرافق التابعة لمبنى النيابة العامة في مدينة الرياض.

ويبلغ إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع يبلغ حوالي 3 ملايين كيلو واط ساعة سنويا، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى حوالي 2.3 مليون كيلو واط ساعة سنويا، أي بنسبة خفض مقدرة بـ 22% تقريبا، وإضافة إلى الأداء الأفضل لأجهزة التكييف والإضاءة؛ فإن نسبة التوفير المتوقعة من المشروع تعادل استهلاك أكثر من ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالي 380 طنا متريا من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 6 آلاف شتلة سنويا.

وتسعى الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد» في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الاستراتيجي للمملكة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي 3 ملايين كيلو وات/ ساعة.

الاستهلاك بعد أعمال إعادة التأهيل 2.3 مليون كيلو وات/ ساعة.

نسبة الخفض المتوقعة 22%.

حجم التوفير المتوقعة يعادل: