شكرا لقرائتكم خبر 269 مستفيدة من مبادرة رائدات الشرقية 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت غرفة الشرقية ممثلة بمركز تمكين المرأة أمس مبادرة رائدات الشرقية لعام 2023م، التي أطلقتها في 22 يناير 2023، لإرشاد المبادرات والراغبات في الاستثمار وصاحبات المشاريع الصغيرة في إدارة أعمالهن على أسس عملية وتقنية وإدارية حديثة.

ونفذ المركز خلال هذه المبادرة 7 ورش عمل، و5 محاضرات متخصصة و4 لقاءات استشارية في مدن الدمام والقطيف والجبيل والخفجي، وبلغ عدد المستفيدات من برامجها 269 من المهتمات، ناقشت موضوعات تختص بالتحديات التي تواجه رائدات الأعمال كتطوير المشاريع، وآليات اكتشاف السوق المستهدف، وتطوير المشاريع بين العلم والفن، وأهمية خدمة العملاء لزيادة المبيعات، إضافة إلى رفع القدرة التنافسية لمنشآتهن من خلال طرح التحديات وسبل تجاوزها.

واستعرضت المبادرة دارسة العميل والسوق المستهدف، والتوسع بالعلامة التجارية، وكيفية البدء بمشروع جديد في قطاعات متعددة، إضافة إلى التجارة الالكترونية وأهميتها لدعم المبيعات، وتحسين تجربة العميل.

وأثرت المبادرة قطاع الأعمال الشاب بأهم الخطوات التي يحتاجها عند تأسيس المشروع الخاص، كما أن السوق المحلي يزخر بتجارب تجارية وأعمال ناجحة استطاعت الاستمرار بفضل من الله ثم حرصها على التطوير ومعالجة التحديات، مؤكدة على ضرورة استمرار هذا النموذج الناجح بتفعيل استفادة الشباب من الخطوات الإيجابية التي قامت بها لتجاوز التحديات، واعتماد التطوير كمبدأ أساسي حتى تستمر المشاريع الصغيرة وتكبر أعمالها.

واستطاعت المبادرة الوصول إلى عدد كبير من المستهدفين من خلال استضافة المختصين والمختصات في مجال المشاريع الذين قدموا خلاصة تجاربهم إلى رواد ورائدات الأعمال، بهدف مساعدتهم للوصول إلى أهدافهم، وإثراء السوق المحلي بمنتجات وأساليب جديدة ترتقي بمخرجاته.