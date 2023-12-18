شكرا لقرائتكم خبر تفعيل «إدارة الوقف» ضمن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي تفعيل النشاط الاقتصادي الجديد تحت الهوية الاعتبارية للوقف بهدف توسيع قاعدة أنشطة القطاع الوقفي الاقتصادية، وتوحيد تصنيف الأوقاف لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة، ورفع مستوى تيسير الأعمال للأوقاف مع القطاعين الحكومي والخاص، ورصد أثرها الاقتصادي والتنموي، وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030، وتحديث الأنظمة، وتطويرها لملاءمة الاحتياجات الراهنة والمستقبلية لرفع مستوى حوْكمة القطاع الوقفي.
يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه، وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين، والعمل على تنمية القطاع واستدامته، بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، واقتراح سن الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.
نشاط «إدارة الوقف»
- إضافته إلى التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية المعتمد على التصنيف الدولي (4ISIC)
- تعزيز وتمكين دور الوقف وتنظيم أعماله.
- اندماجه في المنظومة الاقتصادية والتنموية.
- إصدار تصنيف وطني موحد للكيانات الوقفية.
- توسيع قاعدة أنشطة القطاع الوقفي الاقتصادية.
- توحيد تصنيف الأوقاف لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة.
- رفع مستوى تيسير الأعمال للأوقاف مع القطاعين الحكومي والخاص.
- رفع مستوى حوكمة القطاع الوقفي.
كانت هذه تفاصيل خبر تفعيل «إدارة الوقف» ضمن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.