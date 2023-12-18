تفعيل «إدارة الوقف» ضمن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فعلت الهيئة العامة للأوقاف في إطار التعاون المشترك مع الهيئة العامة للإحصاء، نشاطا اقتصاديا جديدا تحت اسم «إدارة الوقف» ضمن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية المعتمد على التصنيف الدولي (4ISIC) لتعزيز وتمكين دور الوقف، وتنظيم أعماله، واندماجه في المنظومة الاقتصادية والتنموية بغرض إصدار تصنيف وطني موحد للكيانات الوقفية تحت نشاط معرف ومختص بإدارة الأوقاف يمثل الهوية الاعتبارية للوقف.

ويأتي تفعيل النشاط الاقتصادي الجديد تحت الهوية الاعتبارية للوقف بهدف توسيع قاعدة أنشطة القطاع الوقفي الاقتصادية، وتوحيد تصنيف الأوقاف لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة، ورفع مستوى تيسير الأعمال للأوقاف مع القطاعين الحكومي والخاص، ورصد أثرها الاقتصادي والتنموي، وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030، وتحديث الأنظمة، وتطويرها لملاءمة الاحتياجات الراهنة والمستقبلية لرفع مستوى حوْكمة القطاع الوقفي.

يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه، وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين، والعمل على تنمية القطاع واستدامته، بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، واقتراح سن الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.

نشاط «إدارة الوقف»

إضافته إلى التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية المعتمد على التصنيف الدولي (4ISIC)

الأهداف: