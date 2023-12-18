شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح مرتفعة مع ترقب بيانات اقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الاثنين، قبل صدور بيانات اقتصادية هذا الأسبوع يمكن أن تقدم رؤى حول الموعد الذي قد يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 34.98 نقطة أو 0.12% عند الفتح إلى 37352.14 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 12.39 نقطة أو 0.24% إلى 4731.58 نقطة، كما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 0.20 نقطة أو 0.13% إلى 14835.02 نقطة.