شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على "سيتاتكستايلز" بسوق خارج المقصورة بـ49.3 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة سيتاتكستايلز خلال جلسة تداول اليوم الإثنين بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 232.3 ألف سهم بقيمة 49.4 مليون جنيه، وصفقة على شركة دلتا تريد جروب للتنمية والتجارة بحجم تداول 410 ألف سهم بقيمة 36 مليون جنيه، وصفقة على شركة ساس إيجيبت للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية بحجم تداول 26 ألف سهم بقيمة 25.5 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 13.8 مليون سهم بقيمة 149.4 مليون جنيه عبر تنفيذ 113 عملية.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 29 مليار جنيه عند مستوى 1.711 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 129.7 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.4% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.98%، والعرب على 6.62%، واستحوذت المؤسسات على 26.81% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.18%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 540.5 مليون جنيه، 42.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 4.9 مليون جنيه، 171.1 مليون جنيه، 35.6 مليون جنيه، 371.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 25334 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 30498 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 10786 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 5487 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 7963 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 6603 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 3.63% ليغلق عند مستوى 1498 نقطة.