شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من 16.3 ألف كم شبكات صرف صحى ضمن مشروعات "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، فى الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ 16.3 ألف كم شبكات صرف صحى، 149 مشروع صرف صحى مُتكامل، 153 قرية تم توصيل وصلات الصرف الصحى المنزلى لها بعدد 287 ألف وصلة صرف صحى، إنشاء 70 محطة مياه شرب، كما تم مد وتدعيم شبكات مياه شرب لعدد 394 قرية بأطوال 7.5 ألف كم، كما تم مد عدد 24 ألف وصلة مياه فى 329 قرية.

كما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لعدد 114 مجمع حكومى، 73 منشأة تضامن، 51 عمارة سكنية، 361 مركز شباب، 14170 فصلا، صيانة 1242 مدرسة، 93 مركز خدمة زراعية، 6 أسواق 9 مواقف، 9 نقطة إطفاء، 124 نقطة شرطة.

ونفذت مشروعات مبادرة "حياة كريمة" المئات من المشروعات في كافة القطاعات وعن ما تم تنفيذه في مشروعات التعليم ، بحيث بلغت نسبة إنجاز المشروعات الخاصة بالمبانى المدرسية 96% من خلال محورين هما تنفيذ مشروعات إنشاء مدارس جديدة - توسعات أو إحلالات لمدارس قائمة بعدد 1131 مشروعا، بإجمالى عدد (15334) فصلا، بهدف توفير الإتاحة وخفض الكثافة، وتنفيذ مشروعات تطوير لعدد (1301) مشروع، بهدف رفع كفاءة المدارس القائمة.

وقد شهدت اعمال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تقدما ملحوظا فى تنفيذ المشروعات كم شهدت تقدمًا ملحوظًا فى معدلات إتاحة خدمات التعليم قبل الجامعى فى قرى المرحلة الأولى من المبادرة، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية وصيانة 1242 مدرسة.