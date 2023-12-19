شكرا لقرائتكم خبر عن مليارى و854 مليون دولار واردات مصر من القمح فى 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الواردات المصرية من القمح خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى 2023، والتى شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال تلك الفترة.

وقالت بيانات الجهاز، إن إجمالى الواردات المصرية من القمح ارتفعت لتسجل نحو ملياري و854 مليون دولار في الفترة من شهر يناير وحتى شهر سبتمبر الماضي، بينما كانت نحو ملياري و709 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 144 مليون و900 ألف دولار.

وجاءت هذه الزيادة في الواردات المصرية من القمح على الرغم من تراجع إجمالي الواردات المصرية من المواد الخام خلال نفس الفترة، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من المواد الخام نحو 7 مليارات و825 مليون دولار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2023، مقابل نحو 9 مليار و496 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو مليار و670 مليون دولار.