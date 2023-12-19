شكرا لقرائتكم خبر عن قلق المستثمرين يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط نحو 2% تقريبًا يوم الاثنين، وسط قلق المستثمرين من تعطل التجارة البحرية، وزيادة تكاليف الإمدادات بسبب التوترات في البحر الأحمر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.40 دولار أو 1.8% عند التسوية إلى 77.95 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.04 دولار أو 1.5% إلى 72.47 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان نحو 3 دولارات في وقت سابق من الجلسة.

وقال فؤاد رزاق زادة محلل شؤون السوق لدى ستون إكس: "يجب الآن أخذ زيادة تكاليف المعروض في الاعتبار".