شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم البريطانية.. ما موقف الإسترليني أمام الدولار واليورو؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) تعاملات يوم الاثنين، على ارتفاع بنسبة 0.50%.

فقد سجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية، مكاسب تعادل 38.12 نقطة، ليصل إلى 7614.48 نقطة.

الإسترليني مقابل الدولار واليورو

سجل الجنيه الإسترليني يوم الاثنين، تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وانخفض الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.21% ليتداول عند 1.2644 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.39%، إلى 1.1584 يورو.