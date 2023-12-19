الاقتصاد

شعبة الخضراوات: استقرار الأسعار بالأسواق فى تعاملات الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضراوات: استقرار الأسعار بالأسواق فى تعاملات الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات في الغرفة التجارية بالقاهرة استقرار الأصناف المختلفة وسجل سعر الطماطم 4 إلى 8 جنيهات والبطاطس 9 إلى 13 جنيها وتحرك سعر البصل 16 إلى 27 جنيها في سوق الجملة بزيادة 3 جنيهات والكوسة 8 إلى 17 جنيهات والجزر 4 إلى 6 جنيهات.

 

وأشار نائب رئيس شعبة الخضراوات إلى أن سعر كيلو الفاصوليا في سوق الجملة تراوح ما بين 6 و10 جنيهات بتراجع جنيهين والباذنجان البلدي من 2 إلى 4 جنيهات والباذنجان الرومي 2 إلى 4 جنيهات بتراجع جنيهين والباذنجان الأبيض 3 إلى 6 جنيهات والفلفل الرومي 7 إلى 13 جنيهات والفلفل الحامي 5 إلى 7 جنيهات، وفق أحدث بيانات سوق العبور.

 

وأوضح أن سعر الملوخية من سعر 10 إلى 12 جنيها والخيار البلدى من 7 إلى 11 جنيهات والبامية من 40 إلى 45 جنيها والبسلة من 24 إلى 28 جنيها والسبانخ 6 إلى 9 جنيهات.

 

 

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements