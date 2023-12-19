شكرا لقرائتكم خبر عن بلغاريا تعتزم التوقف عن استيراد النفط الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر برلمان بلغاريا، الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، التوقف عن استيراد النفط الخام من روسيا اعتبارا من أول مارس المقبل، رغم أن لدى بلغاريا تصريحًا خاصا من بروكسل بمواصلة فعل ذلك حتى أول أكتوبر.

وهذا التعديل، الذي تدفع إليه الأغلبية الحاكمة المؤيدة للغرب، يضع أيضًا حدًا لصادرات المنتجات التي تصنع من النفط الخام الروسي، بدءًا من أول يناير المقبل.

مصافي تكرير لوكويل

وسوف تؤثر القواعد الجديدة، التي جرى تبنيها في قراءة ثانية وأخيرة بدون مناقشة، على مصافي تكرير لوكويل نيفتوهيم غربي مدينة بورجاس الساحلية البلغارية على البحر الأسود.

وجرى تبرير القرار بأن الاعفاء الذي منحته بروكسل لواردات النفط الروسي لم يؤد بمصفاة التكرير إلى التحول إلى موردين بديلين للنفط الخام.

يذكر أن مصفاة تكرير النفط التي تعمل منذ عام 1963، تُعد الأكبر في جنوب شرق أوروبا، وجرى خصخصتها في عام 1999.