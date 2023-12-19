شكرا لقرائتكم خبر عن رغم صعود الدولار.. أسعار الذهب تسجل ارتفاعًا طفيفًا في بداية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار العقود الآجلة للذهب ارتفاعًا طفيفًا في مستهل تعاملات الأسبوع الجديد يوم الاثنين، وذلك رغم ارتفاع الدولار.

وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات نيويورك إلى 102.65 نقطة، قبل أن يفقد جزءًا من مكاسبه إلى 102.55 نقطة، بعد تراجعه في التعاملات الآسيوية إلى 102.38 نقطة.

وارتفع سعر المعدن الأصفر بمقدار 4.80 دولار إلى 2040.50 دولار للأوقية تسليم فبراير المقبل.

ضعف الدولار

وقال كريج إيرلام كبير محللي الأسواق في شركة أواندا لمنطقة بريطانيا والشرق الأوسط وإفريقيا، إنه "في حين تبدو البيئة مواتية للذهب، فإن التحركات الأخيرة تشير إلى أن التجار غير مقتنعين بهذه المستويات، وأنا لست متأكدًا من مدى تفاؤلهم بشأن أسعار الفائدة".

وأضاف: ضعف الدولار يمكن أن يساعد، لكن إذا مرت الأيام الأخيرة، فقد يصبح هذا موسم التراجع من جانب البنوك المركزية التي تحاول بشدة إدارة التوقعات".

وتنتظر الأسواق بيانات التضخم الأمريكية لإلقاء المزيد من الضوء بشأن مسار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بالنسبة لسعر الفائدة.

تراجع الفضة والنحاس

وتراجع سعر الفضة بمقدار 0.047 دولار إلى 24.107 دولار للأوقية تسليم فبراير المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0.385 دولار إلى 3.8520 دولار للرطل تسليم فبراير المقبل.