شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع مع التركيز على بيانات التضخم الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب في تعاملات محدودة النطاق اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين مزيدا من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع والتي قد تلقي الضوء على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 0535 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2024.49 دولار للأوقية. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2038 دولارا.

وقال محللون: "الأمور تتباطأ في نهاية العام، ولكن الشيء الوحيد الذي يجب أخذه في الاعتبار سيظل هو النظرة المستقبلية لسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي".

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وأضافوا: "التوقعات كبيرة جدا في هذه المرحلة لخفض أسعار الفائدة في العام المقبل".

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول الأسبوع الماضي إن التشديد التاريخي للسياسة النقدية من المرجح أن ينتهي مع انخفاض التضخم بشكل أسرع من المتوقع وظهور مناقشات بشأن تخفيض تكاليف الاقتراض.

وينتظر المستثمرون عددا كبيرا من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر نوفمبر والمقرر صدوره يوم الجمعة، وهو المقياس المفضل لدى البنك المركزي للتضخم الأساسي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 23.84 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 0.2 % إلى 943.39 دولار واستقر البلاديوم عند 1181.98 دولار.