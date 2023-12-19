أسعار النفط تعاود الصعود وبرميل برنت بـ78.12 دولار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء فيما تتباين التوقعات حول تأثير قرار شركة بي.بي البريطانية تعليق جميع عمليات النقل عبر البحر الأحمر بشكل مؤقت.

أسعار النفط اليوم

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 78.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 0112 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لأقرب شهر استحقاق، والتي ينتهي أجلها اليوم الثلاثاء، 14 سنتا إلى 72.61 دولار للبرميل. وارتفع عقد الشهر الثاني الأكثر نشاطا تسعة سنتات، أو 0.1%، إلى 72.91 دولار.

لا تأثير كبير

وفي وقت سابق علقت شركة النفط البريطانية بي.بي مؤقتا جميع عمليات النقل عبر البحر الأحمر، وقالت مجموعة ناقلات النفط فرونت لاين أمس الاثنين إن سفنها ستتجنب المرور عبر البحر الأحمر بسبب الهجمات الإرهابية الحوثية على بعض السفن الأجنبية.

بدوره توقع بنك Goldman Sachs إن انقطاع تدفقات الطاقة في البحر الأحمر لن يكون له على الأرجح تأثير كبير على أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، إذ أن فرص إعادة توجيه السفن تعني أن الإنتاج يجب ألا يتأثر بشكل مباشر.